Berlino: “Osserviamo flussi in Italia”. Seehofer: “Se serve va chiuso Brennero”

Connect on Linked in

Leader della Csu, dobbiamo proteggere insieme frontiere esterne

Brennero – “Se necessario va chiuso il Brennero”. È quello che ha detto il leader dei cristiano-sociali bavaresi Horst Seehofer, al Rheinische Post.

“Dobbiamo proteggere insieme le frontiere esterne – afferma – per questo i controlli sulla frontiera tedesco-austriaca e tedesco-svizzera devono continuare. Italiani e greci da soli non possono risolvere il problema per l’Europa. Deve esserci un vigoroso impegno Ue”, ribadisce ancora il leader dei cristiano-sociali tedeschi Horst Seehofer, in un’intervista.

L’alleato di Angela Merkel propone una missione comune europea sulle frontiere esterne dell’Ue.

Berlino, osserviamo flussi in Italia

“Osserviamo con molta attenzione i flussi migratori soprattutto verso l’Italia. C’è una certa dinamica negli sviluppi, senza però che i dati siano di gran lunga superiori a quelli dello stesso periodo del 2016. In particolare non osserviamo un aumento massiccio degli arrivi in Germania”, ha evidenziato da Berlino un portavoce del ministero degli Interni tedesco, che ha ricordato come ci sia “un potenziale migratorio non irrilevante dal Nord Africa”.

Rispondendo a una domanda sulle condizioni necessarie per arrivare a un’eventuale chiusura del Brennero, il portavoce ha spiegato che “non è una decisione che andrebbe presa da noi, bensì dal governo austriaco”.