Maltempo nel Bellunese, Vicepremier Di Maio: “Subito la stima danni e stanziamenti nella legge di bilancio”. Appello ai turisti: “Anch’io qui in vacanza a Natale”

Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo

NordEst – “Due cose – ha detto il vicepremier Di Maio – sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio”. “Non si aspetteranno mesi – ha aggiunto – visto che la legge di bilancio è in discussione in Parlamento e metteremo dentro i soldi.

La seconda cosa: i ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito i danni saranno diretti e non con credito d’imposta. Erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni”.

Quindi un appello ai turisti a preferire il bellunese per le vacanze invernali, perchè le imprese di queste zone possano risollevarsi. “Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo” ha annunciato Di Maio

La rimozione delgi alberi

Sulla questione della rimozione degli alberi dalle zone colpite dal maltempo in Veneto “c’è stato un tavolo in Prefettura. La regione è attiva. Noi come governo centrale agevoleremo tutti i processi che servono, sia a favorire le imprese locali nella rimozione sia ad aiutare le amministrazioni pin prima linea per aiutare le imprese”. Lo ha affermato i vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell’incontro con gli imprenditori a Rocca Pietore.

“Tutto quello che sarà fatto – ha aggiunto Di Maio – su rimozione del legno e degli alberi caduti sarà parallelo alla piantumazione di nuovi arbusti, perché ne va della tenuta della montagna e della tenuta idrogeologica di un territorio. Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo. Ci sono un sacco di provvedimenti in Parlamento che stanno per scadere, quindi possiamo inserire le norme dove vogliamo”, così Di Maio ha rassicurato i sindaci di questa zona colpita dal maltempo in merito alle norme in deroga per velocizzare le operazioni di recupero delle strutture.

Fraccaro: sosteniamo la montagna

“Abbiamo dichiarato subito lo stato di emergenza stanziando le prime risorse per aiutare le popolazioni colpite e, come portavoce M5S, abbiamo deciso di destinare il taglio dei nostri stipendi al Fondo della Protezione Civile. Il Governo c’è”. Lo ha ribadito il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro.

“Lanciamo l’appello agli italiani – ha aggiunto Fraccaro – affinché vengano in vacanza qui per la stagione invernale. Troveranno un’accoglienza ancora più straordinari”.