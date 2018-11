Belluno, Un morto e 2 feriti in Galleria Comelico

Print This Post

Statale Carnica chiusa, intervento mezzi Anas

NordEst – La strada statale 52 “Carnica” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente mortale nella galleria “Comelico”, tra Santo Stefano e Auronzo di Cadore (Belluno).

Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è Donato Taddio, 56 anni, di Sappada (Udine) e il decesso è stato istantaneo. Nell’incidente sono stati coinvolti un furgone e due autovetture.

La viabilità, interrotta per alcune ore, è stata ripristinata a metà mattinata. Gli altri due conducenti sono ricoverati all’ospedale di Belluno con politraumatismi, ma non sono in pericolo di vita.