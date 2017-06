Belluno, Tragico schianto tra auto a Quero: muore una donna di 61 anni, quattro feriti (FOTO)

Connect on Linked in

Muore uan donna del Veneziano. Le auto coinvolte sono una Lancia Musa e una Suzuki Vitara



NordEst – Tragico schianto sulla strada Feltrina domenica pomeriggio. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto. E’ di quattro feriti tra cui una bambina e un morto il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla strada 348. Una donna di 61 anni del Veneziano è deceduta sul posto in seguito alle ferite riportate.

Gli altri quattro feriti, tra cui una bambina, sono stati trasportati dalle ambulanze giunte sul posto agli ospedali di Feltre e Montebelluna. Al Ca’ Foncello di Treviso, invece, è strato elitrasportato il papà della piccola con diversi traumi: le sue condizioni sono gravi.

In zoan sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Feltre, i vigili del fuoco effettivi di Feltre e i volontari del Basso feltrino.

In breve

Ore di apprensione a Sovramonte per il ragazzo di 13 anni caduto in bici – La situazione clinica resta grave, dopo l’incidente in bici dei giorni scorsi. I sanitari dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso stanno monitorando la situazione, ma la pronosi resta riservata. Il ragazzino di tredici anni è caduto rovinosamente in bicicletta venerdì attorno alle 19 lungo la strada che da Sorriva lo stava riportando nella sua casa di Zorzoi, dopo aver trascorso il pomeriggio al campo di Sorriva, giocando con gli amici.