Belluno, sono nove le nuove ambulanze per l’Ulss Dolomiti

Prosegue il rinnovo del parco macchine dell’Ulss Dolomiti, fondamentale per poter contare sempre su mezzi nuovi, sicuri, confortevoli e adatti al territorio montano per i soccorsi e i trasporti

NordEst – Sono state acquistate 9 ambulanze, nell’ambito di una gara indetta da Azienda Zero, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. Saranno tutte consegnate ed utilizzate entro l’anno. Saranno destinati al Pronto Soccorso di Belluno (1 mezzo), al Pronto Soccorso di Feltre (1 mezzo) e al Pronto Soccorso di Pieve di Cadore (1 mezzo).

Delle 9 ambulanze acquistate, 6 sono mezzi Transporter TS, tutti a trazione integrale 4×4, fondamentali nel territorio montano, e rappresentano il veicolo principale con il quale viene realizzato il soccorso extraospedaliero nel territorio della ULSS1. Offrono una buona dotazione di accessori per il miglior confort del paziente e spazi per il personale sanitario per realizzare un soccorso efficace. I 6 transporter saranno destinati al Pronto Soccorso di Belluno (3 mezzi), al Pronto Soccorso di Feltre (2 mezzi) e al Pronto Soccorso di Agordo (1 mezzo).

Gli altri tre mezzi sono Volkswagen Crafter e saranno invece dedicati all’effettuazione di trasferimenti secondari anche di pazienti critici tra i presidi della ULSS1 o verso altri ospedali a seconda delle necessità diagnostico-terapeutiche dei pazienti.

«Le nuove ambulanze consentiranno un rinnovamento importante del parco dei mezzi di soccorso dell’Ulss Dolomiti, fondamentale per garantire funzionalità, sicurezza e confort ai pazienti e al personale sanitario durante i soccorsi», commenta il Direttore Generale Maria Grazia Carraro.