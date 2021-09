Belluno, ritrovato senza vita Federico Lugato: l’escursionista era scomparso il 26 agosto

La moglie aveva coinvolto – anche via social – centinaia di persone nelle ricerche di Federico: “Ce la caveremo in qualche modo”. ll cadavere è stato rinvenuto dalle unità cinofile della Guardia di Finanza del Cadore e di passo Rolle

NordEst (Adnkronos) – E’ stato trovato dopo 18 giorni il corpo di Federico Lugato, l’escursionista 39enne di Mestre scomparso in Val di Zoldo la mattina del 26 agosto. Dopo 12 giorni di ricerche ininterrotte, la prefettura di Belluno aveva deciso di sospenderle.

Il cadavere è stato rinvenuto dalle unità cinofile della Guardia di Finanza a cento metri dal bivio per il Col de Michìel, nella zona in cui si erano già concentrate le ricerche nel Gruppo del San Sebastiano. Proprio oggi pomeriggio era stato convocato un vertice in Prefettura per fare il punto sul caso, dopo che le ricerche erano state sospese domenica scorsa.

E prima del vertice questa mattina è stata decisa un’ultima ricognizione con tre unità cinofile della Finanza della stazione di Passo Rolle, del Centro addestramento Scuola Alpina e della stazione di Auronzo di Cadore: i cani hanno trovato il cadavere sotto una balza rocciosa. Federico Lugato era laureato in psicologia del lavoro e lavorava come dipendente di Rfi (Rete ferroviaria italia) a Milano, dove aveva la residenza e viveva con la moglie.

“Tre mesi fa c’erano loro. Ora siamo io e Leo. Hanno trovato Federico. Ce la caveremo in qualche modo. Anche grazie a voi”, scrive su una storia sul suo profilo Facebook Elena Panciera. La storia postata contiene un breve video dove si vede Lugato giocare con il suo gatto.

Il corpo di Federico Lugato è stato trasferito nella cella mortuaria del comune di Val di Zoldo. Lo ha riferito il sindaco, Camillo De Pellegrin. Lugato è stato individuato poco fuori del sentiero, all’incrocio tra i sentieri 536 e 524 da Pian de le Mandre e Col de Michìel, sopra la frazione di Pralongo. La famiglia della moglie di Lugato, Elena Panciera, è originaria di Pralongo, e la coppia possiede una casa nella frazione di Fornesighe dove stava trascorrendo le vacanze.