Belluno, Nono decesso per Coronavirus: anziana di 95 anni, videoconferenza Regione Veneto 26 marzo

Gli ultimi aggiornamenti dal Bellunese

Belluno – Dall’inizio dell’epidemia le persone positive al tampone sono 313 in provincia (più 15 in un giorno), giovedì sono in isolamento perché positivi o a contatto con positivi ben 1.101 bellunesi (48 meno di un giorno fa), 68 i ricoverati Covid, 7 i ricoverati gravi in terapia intensiva, 16 dimessi dall’ospedale dall’inizio dei ricoveri.

Il bollettino di giovedì

Gli aggiornamenti dal Veneto

