Belluno, incnedio in centro: 12 persone evacuate nella notte

È accaduto alle prime ore di martedì 7 settembre, in via San Lucano. I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2 e un quarto, le fiamme sono divampate al primo piano di un appartamento di una palazzina: 12 persone sono state evacuate, due di esse sono state trasportate dal Suem in pronto soccorso per controlli, per aver respirato del fumo

Belluno – I vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Belluno hanno iniziato le operazioni di spegnimento, portando in slavo i condomini rimasti bloccati nelle scale invase dal fumo. I Vigili hanno dovuto utilizzare le seconde utenze degli autorespiratori (le maschere supplementari ad aria), che sono state fatte indossare alle persone per far respirare aria pulita durante l’evacuazione.

Le fiamme si sono sviluppate nell’appartamento per cause da accertare, i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno approfondendo la situazione. Il fuoco ha gravemente danneggiato una stanza e ha creato gravi danni da fumo al resto dell’alloggio. Le famiglie evacuate sono state alloggiate presso una struttura recettiva messa a disposizione in collaborazione con il Comune. Operazioni concluse all’alba.