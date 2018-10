Belluno, diciottenne trovato morto in crepaccio

Connect on Linked in

Era partito per Passo Giau, moto trovata in parcheggio

NordEst – Il corpo senza vita di un 18enne di Belluno, Patrik Bogo, è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau, fra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese.

Il giovane, era partito con la sua motocicletta dal capoluogo ma non aveva fatto più ritorno. Il mezzo è stato ritrovato regolarmente parcheggiato all’altezza del valico. Il ragazzo di Belluno, studente all’Iti Segato, è stato ritrovato in località Cima del Corvo, gruppo montuoso del Giau. Scivolato dal sentiero che stava percorrendo. Ha fatto un volo di cento metri, morendo tra le rocce.

Le ricerche si sono concentrate nella zona dopo una segnalazione che lo voleva in cima a Forcella Giau ieri alle 17.30, finché alcuni escursionisti non hanno chiamato quando si sono imbattuti in uno zainetto in cima al Corvo Alto.

Si ritiene che il giovane si sia avventurato da solo in un’escursione e che, per cause da accertare, sia rimasto vittima di un incidente.