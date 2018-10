Belluno, corriere muore in un incidente. A Mestre bimbo di 4 anni annega in un canale

Connect on Linked in

Venerdì tragico a NordEst

NordEst – Tragico incidnte venerdì per un autista del corriere espresso Bartolini che venerdì è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al centro commerciale Veneggia. L’uomo, Ivano Bonaldo, 61enne residente a Tessera (Venezia), è stato sbalzato fuori dal camion ed è morto sul colpo. Erano le 12.30 circa e da una prima ricostruzione sembra che abbia sterzato per evitare un’auto che avrebbe invaso la corsia procedendo in contromano, condotta da un 44enne di Longarone. Particolarmente complicate le operazioni di recupero del mezzo, di una ditta di Spilimbergo.

A Mestre bimbo muore annegato

Il cadavere di un bambino di 4 anni è stato ritrovato venerdì sera in un canale a Mestre. Il piccolo, che aveva problemi di salute, si era allontanato da solo nel pomeriggio da una comunità nella quale era ospitato con la madre. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento.