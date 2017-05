Belluno, Comunali: no liste, paese commissariato

Connect on Linked in

Sindaco,tutto pronto ma non trovato ‘aiuto’ gestione ordinario

Cencenighe (Belluno) – Il piccolo comune del bellunese incastonato nelle Dolomiti, non avrà la tornata elettorale per le amministrative e verrà commissariato perché non è stata presentata alcuna lista.

E’ amareggiato il sindaco uscente William Faè, 44 anni, che aveva vinto per 20 voti la tornata di cinque anni fa, e non ne fa una questione di centrodestra o centrosinistra ma di sostanziale “disaffezione alla politica” ma anche di una problema legato al fatto di non aver trovato per la lista un possibile vice sindaco-pensionato che potesse aiutare il sindaco, con più tempo a disposizione, nell’amministrazione del “quotidiano”.

Faè rimarrà così in carica fino al momento delle elezioni, previste l’11 giugno, e poi – come riporta la stampa locale – arriverà un commissario prefettizio.