Belluno, busta sospetta a Palazzo Piloni: verifiche dei Vigili del fuoco. La Presidente Larese Filon: “Spero sia stato uno scherzo”

Una busta sospetta (contenente polvere non meglio identificata) è stata recapitata martedì a Palazzo Piloni, sede della Provincia di Belluno

Belluno - Immediate sono scattate le verifiche da parte dei Vigili del fuoco di Belluno con la bonifica degli uffici da parte degli uomini del N.B.C.R. L’allarme è scattato poco dopo le 11: la busta, che conteva una bustina di plastica sigillata con della polvere bianca, è arrivata in mattinata in portineria e poi è stata portata alla segreteria della presidente della Provincia Daniela Larese Filon, a cui la lettera era indirizzata. Una volta aperta la busta, la scoperta: conteneva polvere bianca.

La presidente della Provincia di Belluno dopo aver ricevuto la busta commenta a caldo da palazzo Piloni: “Spero sia uno scherzo, anche se di cattivo gusto”. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per risalire al materiale contenuto e ai possibili autori del gesto.