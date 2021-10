Belluno, boscaiolo di 32 anni perde la vita in Val Visdende

La pianta è stata spostata anche con l’aiuto dei colleghi del giovane, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare

NordEst – Tragico incidente nei boschi della Val Visdende: un boscaiolo di 32 anni nella mattinata di lunedì 18 ottobre, ha perso la vita travolto da una pianta. Attorno alle 9.40 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato per un uomo rimasto sotto un albero durante lavori boschivi. Sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, una squadra del Soccorso alpino e del Sagf, Vigili del fuoco, Carabinieri.

La pianta è stata spostata anche con l’aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La salma imbarellata è stata recuperata con il verricello dall’eliambulanza e trasportata in un punto accessibile al carro funebre.

In breve

A San Giorgio in Bosco (Padova) una donna stava operando su una macchina avvolgi cavo, quando per cause in corso di accertamento, è rimasta incastrata con il camice da lavoro che indossava. La donna ha subito un’asfissia da soffocamento. Priva di sensi, è stata inizialmente soccorsa da un operaio dopodiché è arrivato sul posto elisoccorso 118 che ha rianimato parzialmente la donna trasportandola poi all’ospedale di Padova in prognosi riservata.

Incidente in galleria a Breganze lunedì 18 ottobre, intorno alle 12.10. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta per un tamponamento di un’auto ferma in galleria Ca’ Fusa tra Breganze e lo svincolo per l’A31 Valdastico che ha causato l’investimento di un operaio al lavoro rimasto gravemente ferito.

È stato trovato in un dirupo a 400 metri dalla sua auto in Nevegal Elio Coletti, il trevigiano di San Vendemiano di 58 anni scomparso giovedì mattina alle 9, quando è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi verso Tarzo. Dopo quasi 4 giorni di ricerche a trovarlo sono stato le unità cinofile dei vigili del fuoco, non distante dal parcheggio della Casera sul Nevegal.