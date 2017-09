Belluno, altro incidente mortale a Trichiana: muore un giovane ventenne (VIDEO)

Connect on Linked in

Dopo il grave schianto di domenica sera sulla Feltrina con due persone decedute, altro grave incidente a Trichiana

Belluno – Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita un giovane pizzaiolo residente ad Alano di Piave, Carmine Manzo, di 20 anni.

L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, un quarto d’ora dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione Cavassico inferiore per lo scontro tra due autovetture: un morto e tre feriti.

I pompieri intervenuti da Belluno hanno messo in sicurezza le auto ed estratto in collaborazione con il personale 118 i tre feriti che sono stati stabilizzati e portati in ospedale. Purtroppo il medico nonostante i soccorsi ha dovuto constatare la morte di un giovane 20 enne. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.

I Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti con un mezzo e cinque uomini. Sul posto anche la polizia stradale e i soccorsi sanitari. Due feriti sono stati ricoverati a Belluno e uno a Feltre.

Le foto dei Vigili del fuoco

