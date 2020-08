Maltempo nel Bellunese, frana su un’auto: salvi due giovani agordini, passi riaperti

Frana su un’auto lungo il passo Fedaia: a bordo due agordini, che per fortuna se la sono cavata con un grande spavento. Strada riaperta lunedì in mattinata. Frana anche tra Costa e Costalissoio in Comelico. Di nuovo transitabile il Passo Pordoi

Belluno – Frane sui passi Fedaia e Pordoi, allagamenti, alberi caduti, in seguito ad un violento temporale che si è abbattuto sabato sera in provincia di Belluno, colpendo in particolare Agordino, Valbelluna e Feltrino. Decine i vigili del fuoco permanenti e volontari intervenuti per gestire oltre trenta interventi, che sono stati risolti nell’arco di un paio d’ore.

La Provincia di Belluno sta facendo un bilancio dei danni causati dal maltempo in vari comuni della zona. “Stiamo preparando una modalità snella per aiutare i territori che hanno subito danni la notte scorsa. Le risorse ci sono” spiega il consigliere provinciale alla Difesa del Suolo che ha contattato i sindaci di Alleghe, Falcade, Livinallongo e Rocca Pietore, per fare il punto della situazione.Ci sono stati segnalati diversi dissesti.

In particolare ad Alleghe risulta interrotta per frana una strada che serve un’abitazione. A Falcade le piogge hanno provocato danni alla pista ciclabile, che proprio nel cuore della stagione turistica è molto frequentata. E tra Livinallongo e Rocca Pietore – prosegue – si registrano ulteriori danni”. La franarileva il presidente di Cia Belluno Belluno, Luca Cosul Cuffaro, è caduta alle 2.

“Nonostante qualche giorno fa l’area dietro la diga fosse stata ripulita, in pochissimo tempo si è raccolto nuovo materiale, che ha superato la barriera, ha fatto saltare un ponticello di 4 metri che collega due malghe e un rifugio (e che attualmente sono isolati) ed è arrivato a lambire alcune costruzioni e alcuni allevamenti”.