Bello o brutto è questione di gusti…

Per mille motivi tutti insieme e basta con questo populismo che è parola inflazionata. Contro, fiduciosi in una politica con la P maiuscola che non si vede da un bel pezzo, ma neppure nascerà così, fra sardine strette dentro le piazze italiane. Gente comune, tanti giovani, anche adulti, smarriti in un’autorevolezza […]