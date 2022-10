“Bell”Essere”: sabato 22 ottobre a Imèr dalle 9 alle 17

Si terrà sabato 22 ottobre a Imèr, dalle 9 alle 17, la giornata dedicata al benessere ed alla bellezza delle persone in terapia oncologica

Primiero (Trento) – Si tratta di una importante iniziativa, che si propone di migliorare la qualità di vita e ritrovare il piacere della cura di sè, anche in un momento difficile.

Nella sala ex Sieghe di Imèr, sabato 22 ottobre dalle 9 alle 17, saranno presenti più di 20 stand con la partecipazioni di molti esperti, che propongono diverse attività, ma forniranno anche importanti consigli: per la cura del corpo e della mente, per il benessere a 360 gradi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con ADOS FELTRE, APEO e Comune di Imèr – Ex Sieghe – Imèr (TN) – Via Meatoli, 15

PER INFORMAZIONI:

Giovanna Nicolao (Tel. 392 615 0203)