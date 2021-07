Battiston, green pass per frenare crescita contagi

Occorre utilizzarlo subito, prima che sia troppo tardi

NordEst – Sì al green pass, “strumento necessario per frenare la crescita dei nuovi contagi. Ma occorre utilizzarlo subito, prima che sia troppo tardi”. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della sera’ Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale a Trento (nella foto). “Ci troviamo ancora in una situazione gestibile, quindi non bisogna tergiversare.

Per tutto luglio ci manterremo sotto i 10 mila casi al giorno. Se non cambia qualcosa ad agosto saranno il doppio”, aggiunge Battiston pensa e spera “che non arriveremo a questi livelli perché l’attività di vaccinazione attenuerà l’ondata e la stagione estiva gioca la sua parte sfavorendo la diffusione del virus all’aperto. Però i numeri sono espliciti”. Fino a due giorni fa “il totale dei guariti era superiore a quello dei nuovi infetti. Ora c’è una chiara inversione”.

La carta verde obbligatoria per entrare nei luoghi pubblici è “uno strumento efficace e ragionevole che convincerebbe tante persone esitanti o che hanno paura a immunizzarsi col rischio di non poter più muoversi di casa. Ci sono maniere più forti, come l’obbligo. Il pass è il più adatto perché è a tutela dell’individuo”. Un terzo degli italiani di età superiore ai 12 anni “non ha ricevuto neanche una dose, mentre i due terzi possono riprendere a muoversi liberamente grazie ai vaccini che proteggono anche dalla variante Delta, più contagiosa del 60% rispetto alla Alfa.

Se traduciamo queste percentuali nell’R0 (l’indice di riproduzione del virus in mancanza di misure restrittive) scopriamo che un contagiato dalla nuova variante può passarla fino a 8,5 individui, rispetto a poco più di 5 dell’Alfa”. Se “non mettiamo altre barriere l’esito è paragonabile a quello della prima ondata sul piano del rischio individuale in base all’età”.