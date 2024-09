Bassa Valsugana, iniziano lavori sistemazione della ciclabile

Sono iniziati i lavori per la sistemazione del tratto ciclabile della Valsugana nel territorio del Comune di Enego

NordEst – Il Comune di Enego ha affidato direttamente i lavori per un importo di 200.000 euro, che permetteranno di riaprire in sicurezza il tratto chiuso dalla frana di febbraio 2024, situato nei pressi della Birreria Cornale, in località Piovega. I lavori di ripristino dovrebbero consentire la riapertura della ciclabile entro poche settimane.

La proposta del Pd locale, è quella di istituire “un tavolo comune composto dai sindaci dei Comuni interessati, dalle comunità di valle dell’Alta e Bassa Valsugana, dalla Provincia di Trento e dalla Regione Veneto” per “elaborare un progetto complessivo di sistemazione della ciclabile della Valsugana, in particolare per garantire la sicurezza ed evitare la promiscuità con altri veicoli lungo tutto il tracciato”.