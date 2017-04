Base jumper toscano muore in Trentino

Connect on Linked in

Lanciandosi dalle Placche Zebrate

Trento – Muore sulle Pareti Zebrate di Pietramurata, in Trentino, un base jumper di 37 anni, Nicola Galli, di Lucca, in Toscana, durante un lancio. La tragedia si è verificata poco dopo le 9 sul Monte Brento. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero del nucleo provinciale trentino. L’uomo stava testando un nuovo tipo di tuta alare, avrebbe avuto delle difficoltà nel manovrare l’apertura della vela. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino e sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero del nucleo provinciale.

Chi era Nicola Galli

Nicola Galli, era un base jumper molto esperto. Nato a Lucca il 4 agosto 1980, in passato aveva fatto parte del team Viareggio Versilia dell’Anpdi, l’associazione nazionale dei paracadutisti d’Italia, ma da un paio d’anni non frequentava più il gruppo. Il primo lancio con il paracadute Galli lo ha effettuato nell’ottobre del 1996 all’aeroporto di Tassignano a Lucca, ad appena 16 anni. Nel 1999 ottenne la licenza di paracadutismo e nel settembre 2000 il brevetto di paracadutismo militare.

Sul sito dell’Anpdi la sua breve biografia aggiunge come discipline praticate nel paracadutismo quelle di video operatore RW, di free fly di wingsuit. Galli aveva anche il brevetto di ripiegatore di paracadute militari conseguito nel settembre 2000 e di ripegatore civile Enac di 1° e 2° livello preso nel giugno 2001.

Nel 2002 invece ottenne quello di Base jumper. La sua passione lo aveva portato in giro per il mondo: come paracadutista Nicola si era lanciato in Francia, Svizzera, Florida. Come base jumper, invece, aveva avuto esperienze in Svizzera e Norvegia.