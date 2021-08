Base jumper thailandese precipita sul Sass Pordoi: è molto grave. Molti altri soccorsi in quota

Precipitato con la vela già aperta su una cengia a metà parete. Altra giornata impegnativa per l’elisoccorso del Trentino

NordEst – Un base jumper thailandese di 42 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato sul Sass Pordoi, nel gruppo del Sella, in val di Fassa. L’uomo era decollato proprio dal Sass Pordoi ma poco dopo, per cause da accertare – precisa il Soccorso alpino del Trentino – è precipitato con la vela già aperta, finendo su una cengia a circa metà parete.

La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 11.15 da parte di un operatore degli impianti di risalita del Sass Pordoi, che ha assistito all’incidente. L’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso un centinaio di metri più in basso dell’infortunato per evitare che la vela si gonfiasse e lo facesse precipitare. Una volta raggiunto il base jumper, il soccorritore ha attrezzato una sosta per assicurarlo alla parete e ha raccolto la vela.

Dopodiché l’elicottero ha calato con il verricello il medico e un operatore della Stazione Alta Fassa del Soccorso alpino, per dare supporto nelle operazioni di recupero. Una volta stabilizzato l’infortunato, i soccorritori lo hanno assicurato alla barella e recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello. Le condizioni del jumper sono apparse da subito gravi. L’elicottero è atterrato a Canazei per consentire all’equipe medica di effettuare sul paziente ulteriori trattamenti sanitari, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Altri interventi in montagna

Si è concluso poco dopo le 20 di giovedì un intervento per il soccorso di un escursionista del 1983 che si è procurato un possibile trauma all’arto superiore in seguito a una caduta nei pressi della Baita alle Cascate in Val San Nicolò (val di Fassa). Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha inviato sul posto una squadra della Stazione Centro Fassa che ha raggiunto l’infortunato con la jeep in dotazione alla Stazione e gli ha prestato le prime cure. Per accelerare le operazioni di recupero, poiché l’uomo lamentava forti dolori, è stato fatto intervenire anche l’elicottero, che ha sbarcato nelle vicinanze il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’infortunato è stato stabilizzato, recuperato a bordo dell’elisoccorso e trasferito all’ospedale di Cavalese.

Tra gli interventi di giornata un infortunio sul lavoro nei boschi del comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan. Un uomo di nazionalità romena del 1961 si è procurato un trauma ad un arto inferiore, con il cavo d’acciaio della teleferica con il quale stava lavorando insieme ad altri colleghi. Mentre sul posto si portavano due operatori della Stazione Centro Fassa, l’elicottero ha sbarcato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Intorno alle 16.20 la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per un biker del 1978 residente in provincia di Livorno, che ha sbattuto la testa in seguito a una caduta mentre faceva downhill sulla pista Willy Wonka del Paganella Bike Park. L’uomo ha perso temporaneamente conoscenza. Sul posto la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Fai della Paganella, che ha guidato l’elicottero sul punto dell’incidente nel bosco. L’elicottero ha verricellato il Tecnico di Elisoccorso con il medico e successivamente, in hovering, l’infermiere. L’infortunato, che nel frattempo, ha ripreso conoscenza, è stato stabilizzato, imbarellato, trasferito a piedi per un breve tratto fino all’elicottero per l’imbarco in hovering. E’ stato poi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.