Base jumper precipita e muore in Trentino

Posted on

Al vaglio l’adozione del “modello francese”: primo anno aperto a tutti e blocco delle iscrizioni all’anno successivo per chi non ha dato tutti gli esami previsti Venezia – “Musica per le mie orecchie, che combatto da mesi una battaglia di giustizia e di equità contro i test d’ingresso universitari e il numero chiuso. Se il ministro […]