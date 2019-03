“Barcelona Beer Challenge”, altre 5 medaglie per Bionoc al concorso internazionale spagnolo

Nuovi importanti riconoscimenti per il birrificio di Primiero

Barcellona (Spagna) – Dalla capitale catalana, Bionoc porta a casa ben 5 premi grazie al concorso internazionale Barcelona Beer Challenge. Dopo un oro a Norimberga lo scorso novembre (European Beer Star) e le ulteriori conferme a Rimini (un oro e un argento) con il concorso italiano Birra dell’anno, per il secondo anno di fila le birre trentineportano a casa un medagliere di tutto rispetto dalla Spagna.

“Barcelona Beer Challenge”

E’ una competizione nata all’interno del Barcelona Beer Festival, il più importante evento spagnolo dedicato alle birre artigianali, che ogni anno ospita più di 33.000 visitatori. Contest giovane, siamo infatti alla sua IV edizione, ma che si sta confermando uno dei più importanti dell’Europa mediterranea con oltre 1.100 birre e più di 220 birrifici partecipanti da ben 20 Paesi, non solo europei.

Sessantanove le categorie in gara, valutate da un pool di 45 giurati internazionali che hanno dedicato almeno un’ora per ogni prodotto presentato, seguendo per ogni stile brassicolo le linee guida del BJCP (Beer Judge Certification Program): garanzia di serietà e prova di autorevolezza del concorso.

I premi

Oro per la Maraska, oud bruin alle ciliegie marasche del bassanese, argento per l’ormai pluripremiata Impombera, birra maturata in botte con i lamponi dell’Agriturismo Dalaip dei Pape, bronzo per la Mama Sour fermentata con la pasta madre e maturata 12 mesi in barrique, tutte e tre frutto del laboratorio dell’Asso di Coppe, dove le birre vengono affinate in botti di rovere da Nicola Coppe; altri due argenti sono poi arrivati con la Rauca, una rauchbier (birra affumicata) di tradizione tedesca e con la Miss Liken, frutto di una collaborazione con lo chef stellato Alessandro Gilmozzi di Cavalese.