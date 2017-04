Barca su scogli a Rimini, salgono a 4 vittime naufragio, originari del Veronese (VIDEO)

Connect on Linked in

Dopo una notte di ricerche sono stati individuati i corpi senza vita dei tre dispersi, due uomini e una donna, in seguito al naufragio della barca a vela finita contro gli scogli a Rimini. Quattro morti e due persone salvate

NordEst – Salgono a quattro le vittime del naufragio. L’equipaggio era composto da sei persone. Un corpo senza vita era stato recuperato ieri e altre due persone sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale in condizioni gravi. L’imbarcazione, una barca a vela lunga una decina di metri, si è capovolta, spinta dalle onde, mentre cercava di entrare in porto. Proveniva da Ravenna e stava cercando di attraccare a Rimini sorpresa dalle forti raffiche di vento. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, polizia e guardia costiera.

La barca era partita nel primo pomeriggio da Marina di Ravenna alla volta di Trapani e, non riuscendo a proseguire, stava cercando di entrare in porto a Rimini. L’equipaggio aveva chiesto via radio di poter attraccare e gli era stata concessa l’autorizzazione. Ma la corrente e le onde l’hanno sbattuta contro la scogliera ribaltandola. Sul porto canale si trovava un fotografo riminese che ha assistito alla scena e ha prestato i primi soccorsi, lanciando l’allarme alla Capitaneria di Porto.

I due passeggeri sopravvissuti, dopo essere rimasti per circa un’ora in acqua, sono stati salvati e portati all’ospedale Infermi di Rimini in codice rosso: sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Chi c’era a bordo

Una coppia, il padre di lei ed altri tre amici, tutti veronesi e tutti con patente della Scuola di nautica di Bussolengo. Sono le vittime della tragedia del mare. Su quella barca c’erano Alessia Fabbri, 38 anni, notaio, di Verona.

Il padre, Alessandro Fabbri, 65 anni, di Verona, cardiologo, il compagno di Alessia, Luca Nicolis, che è stato salvato ed è un noto ristoratore della Bottega del Vino, nel cuore di Verona, Enrico Martinelli, 69 anni, pensionato, il medico Carlo Calvelli e una sesta persona.

I soccorsi e le ricerche

(19apr-8:00) #Rimini, barca su scogli: dopo notte di ricerca, individuati purtroppo senza vita i corpi dei 3 dispersi in mare pic.twitter.com/2ybtznAnId — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 19, 2017