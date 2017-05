Banche venete, Ministro Padoan: “Escluso bail-in”

Connect on Linked in

Nessun problema liquidità, viene riferito

Roma – “Il bail-in è una ipotesi esclusa”: lo ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, lasciando il Forum della P.a rispondendo alle domande sulla situazione delle anche Venete.

“Cos’è il rischio bail in? Ci sono le procedure europee su cui stiamo lavorando. Le ipotesi sono chiare”. Così il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan a chi gli chiede delle banche venete “Non c’è nessun problema di liquidità. Serve un monitoraggio continuo sulla situazione e noi contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in tempi brevi”, sottolinea il ministro.

Forte preoccupazione per le sorti di Popolare Vicenza e Veneto Banca dopo l’incontro di Bruxelles,che non allontanava il rischio bail in. Così viene descritto il clima che si respira nei due istituti, che ora si aspettano un intervento deciso del governo anche sulla base del decreto salvarisparmio con cui sono stati stanziati 20 mld per il salvataggio delle banche in crisi. Bruxelles non ha sciolto il dubbio più pesante: l’esito dell’iter per il salvataggio dei due istituti.Oggi a Roma appuntamento con il ministro Padoan e i due istituti.Fra i punti in discussione la richiesta dell’Ue di un maggior coinvolgimento dei privati nella ricapitalizzazione.

Nella trattativa gli esuberi,lo schema di fusione delle due banche,i modi con cui raggiungere i 6,4mld di ricapitalizzazione voluti dalla Bce a quelli per smaltire i 9,6 mld di sofferenze lorde.L’inciampo più grosso è il contributo di circa 1 mld che l’Ue vorrebbe dai privati,per alleggerire l’intervento pubblico legato alla ricapitalizzazione precauzionale.

L’Antitrust ha sanzionato, per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, Veneto Banca per due pratiche commerciali scorrette consistenti, rispettivamente, nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di mutui a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni e indotto i consumatori intenzionati a chiedere mutui ad aprire un conto corrente presso la Banca. Lo si legge in un comunicato dell’Antitrust. La Banca ha condizionato l’erogazione di mutui all’acquisto di proprie azioni con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. Tali comportamenti hanno avuto luogo al fine di realizzare un’operazione di ricapitalizzazione della Banca, che è partita dal secondo semestre 2012 e sviluppo negli anni 2013 e 2014, nella quale è prevalsa l’esigenza di patrimonializzazione della Banca sugli interessi della stessa clientela.

In breve

Tiravano sassi contro treno, era gruppo ragazzini 7-13 anni – Tiravano sassi contro i treni in transito lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, rompendo anche il vetro di alcuni finestrini, i sei ragazzi tra i 7 e i 13 anni segnalati dalla polfer al Tribunale dei Minori. Nessun passeggero è rimasto ferito.