Banche: scontro Consob-Bankitalia su vigilanza su banche venete nel 2013

Di Maio: ‘Teatrino drammatico’. Orfini: ‘Quadro allarmante’

NordEst – Botta e risposta tra Consob e Bankitalia in commissione di vigilanza sulle banche. La Consob accusa: nel 2013, non vennero segnalati ‘problemi’ in vista dell’aumento di capitale di Veneto Banca. All’epoca “fu segnalato un prezzo incoerente”, replica Bankitalia. Un “teatrino drammatico”, commenta il Movimento Cinque stelle mentre il Pd parla di “falle allarmanti”.

L’ACCUSA DELLA CONSOB – Banca d’Italia non segnalò alla Consob “problemi” di Veneto Banca in vista dell’aumento di capitale del 2013 anzi indicò che l’operazione era “strumentale a obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca salvaguardando liquidità e solidità”. E’ quanto afferma il dg Consob Angelo Apponi in audizione alla Commissione banche che gli ha chiesto perchè non fosse intervenuta nonostante ci fossero segnali di crisi dell’istituto veneto. “Le reazioni della Consob – ha spiegato ancora Apponi – dipendono dal tipo di informazioni e dalla convergenza di indizi. L’ispezione si fa quando esistono sufficienti indizi”. La vicenda del prezzo delle azioni “Riteniamo che sia stata seriamente trattata con una nota nel prospetto informativo che è il documento previsto dalle norme comunitarie, può piacere o no. All’epoca non avevamo indizi e infatti abbiamo proceduto quando ci hanno informato”. Apponi ha quindi ribadito che “Se avessimo avuto segnali di quella profondità avremmo reagito in maniera diversa”. Secondo il dg di Consob la lettera di Bankitalia dell’8 maggio 2013 “non mi sembra che segnalasse una sofferenza, anzi prevedeva un’acquisizione”.

LA REPLICA DI BANKITALIA – Nel novembre 2013 – ha detto il capo della vigilanza di Bankitalia, Carmelo Barbagallo – la Banca d’Italia segnalò alla Consob che il prezzo per l’aumento di capitale di Veneto Banca era “incoerente con il contesto economico, vista la crisi in atto” e considerate anche le “negative performance reddituali dell’ esercizio 2012”. Lo ha detto il capo della vigilanza di Bankitalia Carmelo Barbagallo in commissione banche rispondendo a quanto segnalato dalla Consob e precisando che “questa è informativa mandata alla Consob” che, a suo parere “era più che sufficiente a far scattare il warning della Consob”.