Banca Italia: dati 2022 incoraggianti per Trento e Bolzano

Positivi soprattutto manifattura, export e turismo

Trento/Bolzano – “L’anno 2022 è di soddisfazione: ci consegna dei numeri che ci fanno ricordare la fase pre-pandemica, soprattutto nei settori della manifattura, dell’export e del turismo”. Così Maurizio Silvi, capo della filiale di Trento della Banca d’Italia, in occasione della presentazione de “L’economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano: aggiornamento congiunturale” nella sede della Fondazione Caritro, a Trento.

“Il turismo nell’estate 2022 registra arrivi e presenze simili all’estate 2019”, ricorda Silvi. Nel 2022 gli Istituti di statistica provinciali prefigurano un incremento del prodotto interno lordo superiore al 3%, “che permetterebbe il pieno recupero dei livelli pre-pandemici”, riporta la Banca d’Italia.

L’attività economica nelle due Province ha continuato a crescere nella prima parte del 2022, soprattutto grazie ad esportazioni e incremento della domanda interna. La crescita del Pil si ridurrebbe invece per la seconda parte dell’anno, “risentendo dell’incertezza circa la situazione economica generale, del forte aumento dei costi di produzione delle imprese e delle elevate pressioni inflazionistiche”, riporta sempre la Banca d’Italia.

In crescita sul 2021 anche il tasso di occupazione, che oscilla tra il 69% di Trento e il 73 di Bolzano: fino a 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale, un dato alimentato dal lavoro femminile. Si prevede che il Pil segnerà quest’anno un +3%, permettendo così il pieno recupero dei livelli pre-pandemici.

L’altra faccia dell’economia regionale è però l’inflazione record. Colpa, almeno in parte, del costo alto dell’energia, che si fa sentire sempre di più su quelli di produzione delle imprese e si riflette sui prezzi al consumo. Complice il quadro geopolitico internazionale, c’è invece cautela per il 2023. Le prospettive di una frenata sono concrete soprattutto per l’Alto Adige. Un terzo delle sue esportazioni viene assorbita infatti dall’economia tedesca.