Bambino positivo al tampone all’asilo di Mezzocorona: 21 a casa. Studente positivo anche all’Istituto Gandhi di Merano

“Sono numerosi i problemi logistici e di messa in sicurezza” NordEst – I lavori di recupero dei boschi colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo saranno molto complessi e difficili. Solo in Alto Adige il vento ha abbattuto almeno 1,5 milioni di metri cubi di legno, ovvero “la quantità che di solito viene tagliata in tre, se non in […]