Bambino investito da un’auto a Primiero: non è grave

Accertamenti in corso della Polizia locale dopo l’investimento di lunedì mattina nei pressi delle scuole elementari

Primiero (Trento) – Grande spavento, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo, il bambino investito lunedì mattina poco prima delle 8, nei pressi delle scuole elementari di Tonadico a Primiero.

Per cause in corso di accertamento, il bambino che si recava a scuola, è stato investito da una piccola utilitaria che proveniva dal paese, con direzione Fiera.

Dopo l’incidente, immediato è scattato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 e della Polizia locale. Il bambino è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria del Prato di Feltre, per i controlli del caso.

Accertamenti in corso da parte della Polizia, sulla dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento