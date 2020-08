Bambina elitrasportata al Santa Chiara di Trento dopo essere stata investita da un sasso sul Cimon di Fradusta (Sasso Padella)

È stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento una bambina di nove anni residente a Trento che è stata colpita alla testa da un sasso mentre si trovava nei pressi di cima Sasso Padella (Cimon di Fradusta, Primiero) a una quota di circa 1.800 metri

Trento – Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato nei pressi dell’infortunata il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica.

La bambina, cosciente ma con contusioni al capo, è stata medicata e poi recuperata a bordo dell’elicottero insieme al padre tramite il verricello per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Primiero, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio.

Verso le 15 l’elicottero è intervenuto per soccorrere un uomo veronese del 1965 lungo il torrente Centa nei pressi dell’Acropark Rio Centa (Altopiano della Vigolana). L’uomo si trovava sulla sponda del torrente quando è scivolato per circa tre metri, finendo del greto del torrente e procurandosi una frattura esposta dell’arto inferiore.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Sul posto sono stati verricellati il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato imbarellato e recuperato a bordo del velivolo con il verricello per il trasferimento all’ospedale di Rovereto.