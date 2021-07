Balzo di contagi covid in Trentino Alto Adige: tornano i ricoveri in ospedale

Le vaccinazioni arrivano a 511.313 in Trentino, di cui 204.443 seconde dosi. Aumentano i positivi anche in Alto Adige

Trento/Bolzano – È un bollettino che conferma le preoccupazioni espresse dalle autorità sanitarie quello diffuso poco fa dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 23 infatti i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore e, segnale ancora più importante, gli ospedali tornano ad aprire le porte ai pazienti Covid, compreso il reparto di rianimazione.

Nella giornata odierna – precisa la Provincia di Trento – sono stati analizzati 593 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi positivi e confermato anche 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 1.071 ed i soggetti colpiti dal virus risultano 13. Fra tutti i nuovi casi troviamo anche 1 piccolo di nemmeno 2 anni, ma anche 4 persone fra i 60 ed i 69 anni ed 1 over 70. Come accennato, sono 2 i pazienti ricoverati in ospedale: per 1 di questi è stato necessario ricorrere alle cure intensive.

Questo mentre aumentano di altre 7 unità le guarigioni (totale 44.425) e le vaccinazioni arrivano a 511.313, di cui 204.443 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.514 dosi, mentre in fascia 70-79 anni le dosi finora somministrate sono 87.710 e tra i 60-69 anni 100.090.

La situazione a Bolzano

Continua a crescere in Alto Adige il numero delle persone attualmente positive al covid-19. I nuovi casi sono infatti 23 (13 tramite pcr e 10 tramite test antigenico), mentre sono solo 14 i nuovi guariti. Sale anche il numero delle persone in quarantena a 394 (+28).

