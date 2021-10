Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: ballottaggio a Merano e Brentonico. Bondone, Nogaredo e Terragnolo hanno il sindaco

Alberto Scerbo è il nuovo sindaco di Nogaredo, Massimo Zenatti è stato eletto a Terragnolo, Chiara Cimarolli a Bondone. Brentonico torna alle urne il 24 ottobre. A Merano si ripete il ballottaggio tra il verde Paul Roesch, già sindaco dal 2015 al 2020, e Dario Dal Medico, candidato di una serie di liste civiche

Trento/Bolzano – A Brentonico il ballottaggio sarà fra Alessandra Astolfi (assessora uscente all’ambiente e ai lavori pubblici sostenuta da tre liste) che con 914 preferenze ha ottenuto il 43,9% dei voti e Dante Dossi PD votato dal 36,7% degli elettori. Gli altri due candidati a Brentonico: Imerio Lorenzini 15,5% e Massimo Raffaelli 3,9%. L’affluenza è stata del 59,9%.

A Bondone – dove l’affluenza al voto è stata del 65,8% dei voti – è sindaca Chiara Cimarolli candidata unica che ha ottenuto 382 voti.

A Nogaredo – affluenza al 59,2% – è stato eletto sindaco con 70,7% dei voti Alberto Scerbo (lista Insieme per la comunità); si è fermato al 29,3% l’altro candidato Paolo Bettini.

Sindaco di Terragnolo – dove ha votato il 56,6% degli aventi diritto – è stato eletto Massimo Zenatti (lista Coltiviamo il nostro Futuro) col 56,2% dei voti (232 preferenze). Gli altri candidati: 24,9% Debora Bufalini; 17,4% Ezio Paolo Viglietti; 1,5% Franco Bruno.

Il ballottaggio a Merano

A Merano, a poco più di un anno di distanza, si ripete il ballottaggio tra il verde Paul Roesch, già sindaco dal 2015 al 2020, e Dario Dal Medico, candidato di una serie di liste civiche attribuite al centrodestra. Dopo lo scrutinio di tutte le 28 sezioni è al 33,3% e Dal Medico al 32,7%, con appena 87 voti di scarto.

Nel 2020 Roesch vinse il ballottaggio con appena 37 voti di scarto, ma poi per una serie di veti incrociati non riuscì a formare la Giunta e seguì il commissariamento della città del Passirio. Questa volta Roesch si è presentato con una maggioranza allargata: a Verdi, Pd e Sinistra ecosociale si è aggiunto il M5s che ha portato Giuseppe Conte a Merano durante la campagna elettorale. Dal Medico al primo turno non ha invece potuto contare sul sostegno di Lega e FdI che si sono presentati da soli. Il centrodestra diviso sembra comunque non averlo danneggiato più di tanto, visto il successo delle due liste civiche che lo sostengono e il calo di Lega e FdI.

La Svp non è riuscita nel tentativo di riprendersi la poltrona di primo cittadino, persa nel 2015. L’avvocatessa Katharina Zeller, da poco alla guida della Svp meranese, figlia della senatrice Julia Unterberger e dell’ex senatore Karl Zeller, si è fermata al 18,3%. La lista Verdi-Roesch sale dal 21,6 al 25,7%, la Svp scende dal 22,6 al 19,4%, Alleanza per Merano Dal Medico passa dal 13,4 al 19,3%, Lista Civica per Merano Dal Medico dal 9,6 al 11,6%, il Pd cala leggermente (dal 5,5 al 4,9), la Lega crolla dal 10,6 al 3,9% e Fdi dal 5,6 al 3,9%.

Il voto negli altri Comuni

A Glorenza il nuovo sindaco, eletto ieri (10 ottobre) al primo turno è il candidato della civica Fuer Glurns, Josef Erich Wallnöfer, che ha vinto con il 59,1% (253 voti). Armin Windegger (Svp) staccato di quasi 20 punti si è fermato al 40,9% (175 voti).

A Nalles il nuovo sindaco è Ludwig Busetti, della Svp. Ha vinto con il 57,7% (584 voti) davanti Joachim Mair (Nals aktiv Nalles attivo) con il 42,3% (428 voti).