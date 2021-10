Ballottaggi Comunali 2021: Dossi sindaco di Brentonico. Dal Medico nuovo primo cittadino a Merano

Posted on

In piazza Isola a Feltre presenterà il suo libro edito da Fabbri NordEst – Manolo. Il Mago. O, semplicemente, Maurizio Zanolla. Un ragazzo cresciuto in un ambiente che vedeva le montagne solo come fonte di pericoli, e che un giorno, quasi per caso, ha scoperto il fascino della roccia. Un mondo verticale retto da regole […]