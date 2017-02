Azione cattolica trentina, Anna Rigoni nuova presidente

E’ stata scelta dall’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi per il triennio 2017-2020. In programma le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione

Trento – E’ Anna Rigoni (nella foto) la nuova presidente di Azione Cattolica trentina per i prossimi tre anni. Succede a Maddalena Ciaghi. Dopo il Consiglio diocesano del 4 febbraio scorso che aveva proposto una rosa di 3 candidati per la presidenza, l’Arcivescovo di Trento, Mons. Lauro Tisi ha optato ancora una volta per una donna, come accade da più di 20 anni.

Anna Rigoni, 42 anni, tecnico di laboratorio di microbiologia presso l’ospedale S. Chiara di Trento è originaria di Imer nel Primiero ma risiede a Trento. In Azione cattolica dal 1996, prima nel gruppo giovani a Imèr, poi nel gruppo diocesano nella presidenza, Rigoni ha rivestito il ruolo di segretaria e per due trienni come vicepresidente per il settore giovani. Un triennio è stata vicepresidente per il settore adulti e due trienni come responsabile della promozione associativa.

Rigoni raccoglie il testimone da una tradizione, come detto, consolidata di presidenti donne, con Cecilia Niccolini, Giuliana Prezzi, Fabiola Andrighettoni e infine Maddalena Ciaghi Il prossimo triennio associativo 2017/2020 rappresenta una pietra miliare nella storia di Azione Cattolica poiché si festeggiano i 150 anni dalla fondazione.

“Un grande onore e non c’è tirocinio che possa preparare alla responsabilità”

“Diventare Presidente diocesana – spiega Anna Rigoni – è un grande onore e non c’è tirocinio che possa preparare alla responsabilità che comporta… però sono contenta di essere al servizio dell’Ac e degli aderenti che conosco, stimo e verso cui ho un grande debito di riconoscenza per avermi aiutato a crescere e a diventare adulta. La disponibilità disinteressata e l’impegno dei presidenti parrocchiali e dei responsabili diocesani mi sono di esempio e incoraggiamento. La nomina del Vescovo è un atto formale, ma anche profondamente significativo, perchè sottolinea il legame tra l’Azione cattolica e la Chiesa in cui vive e in cui crede; legame di cui siamo orgogliosi e di cui ci sentiamo responsabili, ognuno secondo le proprie capacità. Raccolgo il testimone dalle mani di Maddalena Ciaghi, anello di una catena associativa che da anni vede alla guida della nostra associazione presidenti al femminile; presidenti a cui devo tanto in termini di umanità, esempio nella fede e nell’impegno, a partire da Cecilia Niccolini, Giuliana Prezzi e poi Fabiola Andrighettoni. Con loro e grazie a loro ho vissuto i miei anni associativi all’interno della Presidenza diocesana, intensi e a volte complicati, ma sempre ricchi e coinvolgenti. Con l’aiuto di Dio e di ognuno di voi, cari aderenti, continuiamo a camminare insieme in questa bella e grande Associazione, a servizio della Chiesa diocesana, delle nostre parrocchie, del nostro territorio, testimoniando – anche attraverso la nostra imperfezione – come essere cristiani nel quotidiano.”