Aziende agricole trentine, aperti 4 bandi per investimenti

Dal mese di dicembre è possibile presentare online le domande di aiuto per gli interventi SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole “

Trento – II bando; SRD02 ” Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” – II bando; SRD03 ” Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” ed infine SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali”, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del relativo Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili nelle sezioni relative ai bandi. Le domande per accedere ai benefici previsti dai bandi dovranno essere presentate accedendo al Sistema informativo agricolo provinciale SRTrento all’indirizzo https://srt.infotn.it raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it

Ulteriori informazioni Servizio agricoltura Data di scadenza 30/04/2025