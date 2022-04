Azienda sanitaria trentina, nominato direttore generale Antonio Ferro

Già direttore facente funzioni, è stato nominato nuovo direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Lo ha deciso la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute

Trento – Lo scorso novembre 2021 è stato indetto l’avviso per la nomina del direttore generale, nel gennaio 2022 è stata costituita la commissione per la selezione dei candidati, quindi si è tenuta la procedura di selezione dei candidati che ha comportato l’individuazione di una rosa di nominativi in possesso dei migliori requisiti per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Azienda. L’annuncio della nuova nomina, di Antonio Ferro (nella foto ndr) è stato fatto dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante la conferenza stampa di giunta ospitata venerdì 8 aprile a Tione.

Ferro era già direttore generale facente funzioni dopo le dimissioni di Pier Paolo Benetollo, che si era fatto da parte (pure rimanendo nei quadri dell’azienda) dopo il caso Sara Pedri. Ferro resterà in carica per i prossimi cinque anni.

