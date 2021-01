Covid, in Trentino ancora 10 decessi. Fugatti: “Trentini responsabii”. Azienda sanitaria: “Attenzione alla truffa dei vaccini”

Presidente Fugatti: “Trentini sono stati responsabili, per questo abbiamo oggi la zona gialla. Siamo l’unico territorio del nord Italia, si potrà girare liberamente nel territorio ma sempre con responsabilità. Non è un liberi tutti. Quello che succederà la prossima settimana non si sa”.

Trento – Sono 10 nuovi decessi per Covid in Trentino (1.116 in totale), 8 dei quelli avvenuti in ospedale. Lo ha confermato l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, nel corso della consueta videoconferenza della task force provinciale. I pazienti ricoverati sono in tutto 346, di cui 42 in terapia intensiva (numero rimasto invariato rispetto a giovedì).

Attenzione alle truffe a domicilio

In questi giorni alcuni cittadini, soprattutto della zona di Rovereto, hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da persone che spacciandosi per “operatori dell’azienda sanitaria” cercano di introdursi nelle case con il pretesto di effettuare le vaccinazioni anti Covid-19.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino sottolinea che: “Tale comportamento non rientra nelle modalità operative dell’Apss e che nella nostra provincia la proposta di vaccinazione a domicilio non è ancora iniziata. Le persone che dovessero essere contattate da sedicenti incaricati dell’azienda sanitaria sono invitate a informare le forze dell’ordine”.