Autopsia Aaron Engl, magistrati: “Sulla motosega non ci sono tracce biologiche di altri”

Posted on

L’intervento dei forestali di Fondo ha permesso di risalire a due bracconieri Trento – Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, gli agenti della Forestale di Fondo, in alta Val di Non, impegnati in un’azione di vigilanza tra i boschi e le campagne al confine tra Romeno e Dambel, sono intervenuti per sventare un’azione […]