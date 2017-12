Autonomia, Zaia: spartiacque Stato – Regioni

Governatore, la forza dei veneti ci ha portato a trattativa con Governo

NordEst – “Siamo di fronte ad un grande spartiacque: o si sceglie lo statalismo, o si sceglie il regionalismo.

Penso che, tanto più dopo il referendum, la stagione del regionalismo sia già imboccata”. Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del suo incontro di fine anno con la stampa. “Sull’autonomia – ha ricordato Zaia – abbiamo celebrato un referendum in cui si sono espressi quasi due milioni e 400 mila persone.

E la forza dei Veneti oggi si vede al tavolo delle trattative. Col Governo abbiamo un rapporto ottimo e sereno e prima delle elezioni firmeremo un’intesa-quadro per stabilire criteri, modalità e tempi, affinché chi arriverà dopo non si inventi una variazione sul tema”.

“Dico solo una cosa alle forze politiche in vista della prossima campagna elettorale: non presentatevi in Veneto se non venite a impegnarvi per l’autonomia. Sarebbe scandaloso – ha aggiunto Zaia – che qualcuno venisse a chiedere voti ai veneti e poi non si impegnasse per l’autonomia, perché l’autonomia non ha colore politico”