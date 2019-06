Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Vantaggio per ogni Regione, a Roma si ingolfa tutto”

NordEst – “Stasera abbiamo un’altra riunione sull’Autonomia, per carità, facciamola pure, ma noi siamo pronti da tempo. Il testo base è pronto per la riunione di mercoledì del consiglio dei ministri, con grande vantaggio per tutte le Regioni italiane, altrimenti a Roma si ingolfa tutto.

Le Olimpiadi ci dicono che dove corrono gli enti locali l’Italia vince”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini.