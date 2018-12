Autonomia, ministro Stefani: “Regioni non più suddite dello Stato”

Print This Post

“Più risposte e responsabilità, non è un capriccio”

NordEst –“La grande rivoluzione è l’autonomia differenziata. Le Regioni non possono essere suddite dello Stato, l’autonomia significa dare ai governatori la possibilità di valorizzare i territori, di dare risposte, ma soprattutto significa che in capo ai governatori ci sarà la responsabilità verso i cittadini. Il che comporta che se non gestisci bene le risorse vai a casa.

La richiesta di autonomia non è un capriccio, ma una richiesta della gente delle Regioni”. Lo scrive su Fb il ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani.