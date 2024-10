Autonomia, Ddl distinto per ogni regione, cambia approccio riforma Statuto

Lo ha annunciato Kompatscher, mercoledì incontro con Meloni

Trento/Bolzano – Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha annunciato che il governo Meloni intende cambiare l’approccio alla riforma degli statuti di autonomia. La nuova strategia del Governo prevede di introdurre un disegno di legge costituzionale distinto per ciascuna regione a statuto speciale, anziché una proposta unica per tutte le regioni.

L’informazione, comunicata da Kompatscher durante una videoconferenza dedicata con i presidenti delle Regioni e delle Province a statuto speciale, è stata trasmessa al presidente della Provincia di Bolzano il giorno precedente dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

“È comprensibile che questa decisione non susciti grande entusiasmo nel gruppo di lavoro esistente”, ha spiegato il presidente Kompatscher dopo l’incontro. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano – si legge in una nota – ha sottolineato che nei confronti dell’Alto Adige “esiste un impegno internazionalmente garantito, ribadito nella dichiarazione di governo dell’esecutivo Meloni e nel programma di governo assunto a livello locale”. “È necessario mantenere la promessa fatta nella dichiarazione di governo di ristabilire l’autonomia e compiere i passi necessari in modo tempestivo”, ha affermato il presidente Kompatscher.

La questione sarà discussa mercoledì prossimo durante un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente Kompatscher vede anche un’opportunità in questo sviluppo: “Se il nostro statuto di autonomia sarà oggetto esclusivo delle trattative, non vi sarà più motivo di negoziare solo la parte generale. Potremo anche negoziare la parte speciale: è dunque importante che la riforma abbia inizio entro quest’anno”.