Autobus in Trentino, al via dal 9 giugno gli orari estivi dei servizi urbani di Trento e di Rovereto

Saranno validi fino a mercoledì 11 settembre 2019

Trento – I nuovi orari saranno esposti alle fermate di Trento e di Rovereto – Piano d’Area nel corso di sabato 8 giugno (ultimo giorno dell’orario invernale 2018-2019) e domenica 9 giugno (primo giorno dell’orario estivo 2019).

Poiché la sostituzione non sarà simultanea sull’intera rete, per la consultazione degli orari nella fase di sostituzione tabelle, occorre osservare attentamente la decorrenza, indicata in basso a destra sulla tabella degli orari.

I libretti orari estivi sono disponibili presso le Biglietterie di Trentino Trasporti a pagamento – al costo di euro 1,50 per il servizio urbano di Trento e di Euro 1,00 per il servizio urbano di Rovereto – Piano d’Area.

Gli orari estivi saranno a breve consultabili e scaricabili anche dal sito www.trentinotrasporti.it alla sezione “Viaggia con noi / Urbano” e saranno validi fino a mercoledì 11 settembre 2019.