Autobrennero chiusa per neve in Alto Adige: caos e disagi. Da lunedì torna il sole

12 km di code per mezzi pesanti bloccati

Trento/Bolzano – Caos neve in Alto Adige. L’autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati.

Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati.

La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

Le previsioni meteo

Sabato 2. Nella notte tempo perturbato – conferma Arpav Dolomiti – con cielo coperto e diffuse precipitazioni, poi attenuazione del maltempo a partire dalle Prealpi occidentali, con qualche temporanea schiarita in giornata; al pomeriggio/sera cielo nuovamente coperto e ripresa dei fenomeni. Tra venerdì e sabato attese ingenti nevicate in quota.

Precipitazioni. Nella notte precipitazioni diffuse, ancora abbondanti sulla provincia di Belluno (100%), in attenuazione su Prealpi veronesi e vicentine (70/90%); al mattino generalmente assenti o limitate a locali deboli fenomeni (10/30%). Al pomeriggio/sera nuove precipitazioni via via più diffuse (70/90%) in possibile intensificazione nella notte. Quota neve in calo su Prealpi da 1500/1700 m a 1000/1300 m in serata, su Dolomiti a 1000/1300 m, solo localmente più bassa. Tra venerdì e sabato mattina si potranno avere mediamente 50/80 mm, con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1800/2000 m per neve leggera, meno a quote inferiori per contributo di pioggia o neve bagnata e pesante. Ulteriori apporti di neve fresca interesseranno la montagna a partire da sabato pomeriggio.

Temperature. Minime in aumento; massime stazionarie in quota e sulle Prealpi, in aumento nelle valli dolomitiche. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 2°C, a 2000 m min -4°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max -1°C, a 3000 m min -9°C max -6°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota inizialmente forti meridionali, in attenuazione in giornata, a 10-50 km/h a 2000 m, 30-70 km/h a 3000 m.

domenica 3. Fino al mattino coperto con probabili fenomeni; dal mezzogiorno cessazione dei fenomeni e comparsa di qualche schiarita specie verso sera. Temperature in calo, marcato alla sera in quota.

Precipitazioni. Nella notte e fino a parte del mattino diffuse, a tratti moderate (80/90%), con limite della neve in calo fino a 800/1000 m, anche più basso in qualche valle dolomitica in funzione dell’intensità. Al pomeriggio e in serata in definitiva cessazione, con gli ultimi deboli fenomeni sulle Prealpi occidentali (40/50%). Gli apporti di neve fresca tra sabato pomeriggio e domenica sono ancora incerti.

Temperature. In calo, anche sensibile in quota, dove le minime saranno raggiunte in serata. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max 0°C, a 2000 m min -5°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -2°C, a 3000 m min -13°C max -7°C.

Venti. Nelle valli inizialmente deboli, con possibili rinforzi di Föhn al pomeriggio/sera; in quota in attenuazione da tesi a deboli e in rotazione da Sud a Nord-Est, a 10-25 km/h a 2000 m, 10-45 km/h a 3000 m.

Tendenza

lunedì 4. Tempo soleggiato e più freddo in quota, mitigato dal soleggiamento nelle valli. Venti deboli o moderati settentrionali in quota.

martedì 5. Tempo soleggiato con cielo perlopiù sereno, freddo al mattino con estese gelate, più mite di giorno. Previsore: