Valle d’Aosta e Trentino prime in Europa per numero di auto

Eurostat, a guidare la graduatoria sono le aree di montagna

NordEst – La Valle d’Aosta, con 2.418 automobili ogni mille abitanti, e la Provincia di Trento, con 1.631 veicoli ogni mille abitanti, sono le due regioni con il più alto tasso di motorizzazione d’Europa. Emerge dall’annuario Eurostat, nel quale si evidenzia come tutte le regioni italiane caratterizzate da ampie porzioni di territorio montuoso siano tra quelle europee con il numero più alto di auto.

La provincia di Bolzano risulta infatti quarta (1.123), il Molise settimo (981) e l’Umbria nona (960). I dati “possono riflettere circostanze specifiche – fa notare Eurostat -, ad esempio, l’elevato tasso in Valle d’Aosta è, almeno in parte, attribuibile a una tassazione inferiore alle registrazioni di nuovi veicoli”. Le regioni con il tasso di motorizzazione più basso in Europa sono il Nord est della Romania e Berlino, con meno di 400 veicoli ogni mille abitanti.