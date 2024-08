San Martino di Catrozza (Trento) – E’ accaduto nella giornata di giovedì a San Martino di Castrozza. Il rapido intervento dei vigili dle fuoco volontari, ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, anche se i danni sono ingenti. L’auto, non elettrica, si è incendiata per cause da accertare. Fortunatamente l’intervento si è chiuso rapidamente senza coinvolgere le persone che sono scese in tempo dalla vettura.

