Auto in fiamme a passo Cereda, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco di Primiero e della Polizia locale mercoledì sera

Primiero (Trento) – Auto in fiamme mercoledì sera verso le 19 nei pressi di passo Cereda nel Primiero. Per cause in corso di accertamento un mezzo si è incendiato finendo completamente distrutto.

Fortunatamente le persone a bordo – non residenti in zona – sono riuscite a lasciare in tempo la vettura mettendosi in salvo.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la Polizia locale di Primiero. Traffico rallentato poco prima del passo, per le operazioni di spegnimento dell’incendio, ritornato in breve tempo alla normalità.