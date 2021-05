Auto in A22 in contromano per 11 chilometri: poi si schianta contro altre due vetture

E’ successo domenica 23 maggio, un’auto è entrata in autostrada al casello di Verona Nord percorrendo l’A22 in contromano fino ad Affi, prima di schiantarsi contro altre 2 auto

NordEst – Quasi 11 chilometri, evitando altri veicoli in senso opposto. Nelle altre due vetture coinvolte nello schianto c’erano 2 persone a bordo di una e 4 nell’altra.

Nessuno è rimasto ferito gravemente e solo l’automobilista che ha imboccato contromano l’A22 è stato portato in ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa un’ora. Sono in corso le indagini della polizia per chiarire quanto accaduto.

In breve

Due incidenti in pochi minuti domenica 23 maggio nel Comune di Ponte nelle Alpi. Il più grave a Lizzona, al bivio per Vich: un frontale tra una moto e un’auto, che poi ha coinvolto anche una seconda vettura. Nell’impatto è morto il centauro, Claudio Dal Pont di Castion, frazione di Belluno, 30 anni portato inizialmente all’ospedale di Belluno e deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. Altre due persone sono rimaste ferite. Il secondo schianto è avvenuto alle 11.45 a Cadola, sulla statale 51. In questo caso sono arrivati anche i vigili del fuoco perché la vettura coinvolta è andata a fuoco.