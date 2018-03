Auto a guida autonoma investe e uccide ciclista: Uber sospende i test

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una donna è morta investita mentre l’auto era in modalità autonoma

Usa – Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le citta’ dove sono in corso. La sospensione e’ legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna e’ morta investita.

L’auto di Uber era in modalità’ autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna e’ stata colpita mentre attraversava.

“Stiamo collaborando fianco a fianco con le autorità locali nell’ambito dell’indagine su questo incidente”, annuncia in un tweet Dara Khosrowshahi, ceo di Uber. “Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza – aggiunge la manager – alla famiglia della vittima”.

Per il programma di auto autonome di Uber si tratta di un nuovo colpo, dopo l’azione legale avviata da Waymo sul presunto furto di segreti commerciali. Ma e’ un colpo anche per il settore delle auto autonome in generale.

Il governo federale ha emanato solo linee guida volontarie per le società che vogliano testare auto senza guidatore, lasciando ampio margine di manovra ai singoli stati e aprendo una corsa alle regole: solo nel 2017 sono stati 33 gli stati americani che hanno introdotto norme per la vetture autonome.