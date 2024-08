Auto fuori strada in Valdaone: muore un 70enne. In Valle Aurina trovato morto tedesco

Due vittime in Trentino Alto Adige. Sempre in queste ore, alpinista precipita per 40 metri dal Picco Ivigna, è grave

Trento/Bolzano – Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente a Valdaone, in Trentino. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe finito fuori strada con la macchina, probabilmente a causa di un malore, in località Scorzade.La vettura sarebbe rotolata per qualche metro, finendo in un prato sotto la scarpata. L’allerta al 112 è scattata verso le 14. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con l’elicottero sanitario e l’ambulanza, i vigili del fuoco di Daone e la polizia locale della Valle del Chiese, che ha curato i rilievi dell’incidente. Quando sono arrivati i soccorsi, per il 70enne non c’era più nulla da fare: è deceduto sul posto.

Alto Adige, altri gravi incidenti in quota

E’ stato trovato morto un turista tedesco di 64 anni che risultava disperso in valle Aurina. Giovedì era stato trovato lo zaino lungo l’alta via Lausitzer, mentre la macchina era era stata localizzata in un parcheggio a Predoi. Venerdì in mattinata sono stati poi trovati anche il sacco a pelo e il materassino, poco dopo è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Il turista era solito a intraprendere escursioni anche di più giorni. Era stato visto l’ultima volta lunedì scorso, mentre il suo cellulare si è agganciato per l’ultima volta mercoledì a una cella telefonica, prima di spegnersi.

Sempre in queste ore, un giovane alpinista è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna in Alto Adige. L’altoatesino di 20 anni stava scalando il Picco Ivigna, una vetta alta 2581 metri tra Merano e la val Sarentino, quando è precipitato per una quarantina di metri. Il ferito è stato recuperato dall’elisoccorso Pelikan 3 con l’ausilio dell’elisoccorso di Merano e trasportato all’ospedale di Bolzano.